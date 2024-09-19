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Ракурс
Безуглую уволили с должности заместителя Комитета ВРУ. Фото:

ВРУ уволила Безуглую с должности заместителя комитета по вопросам обороны

19 сен 2024, 13:20
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Мар’яну Безуглу звільнили з посади заступниці голови Комітету з питань нацбезпеки та оборони.


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Нардеп навіть не залишиться членом цього комітету. За відповідне рішення 19 вересня проголосувала Верховна Рада — це підтримали 252 парламентарі. Про це нардепи Ірина Геращенко та Ярослав Железняк повідомили у Telegram.

Тепер Безугла працюватиме в Комітеті ВРУ з питань зовнішньої політики.

Я прийняла рішення перейти до Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, щоб розширити свою діяльність, — повідомила вона у Facebook та пообіцяла публікувати свої дописи також і англійською мовою.

Як відомо, раніше Безугла заявила про вихід із фракції «Слуга народу». Втім, оскільки вона була обрана по мажоритарному округу, нардеп не втратила свій депутатський мандат.

Нагадаємо, у липні член парламентського комітету з питань безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський подав до правоохоронних органів заяву щодо дій своєї колеги по комітету та партії «Слуга народу» — Мар’яни Безуглої. Його обурило те, що парламентар зробила публічною інформацію, яку комітет розглядав на закритому засіданні.

Источник: Ракурс


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