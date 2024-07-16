Безуглою займеться СБУ - однопартієць подав на неї заяву

https://racurs.ua/ua/n197360-bezuglou-zaymetsya-sbu-odnopartiiec-podav-na-neyi-zayavu.html

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Член парламентського комітету з питань безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський подав до правоохоронних органів заяву щодо дій своєї колеги по комітету та партії «Слуга народу» — Мар’яни Безуглої.

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Нардепа обурило, що Безугла зробила публічною інформацію, яку комітет розглядав на закритому засіданні. Про це він заявив «Главкому».

Про намір подати заяву Веніславський заявляв 5 липня. Як зазначив нардеп, у розголошенні закритої інформації містяться ознаки злочину, передбаченого окремими статтями Кримінального кодексу України.

В ефірі «Радіо Свобода» депутат заявив, що спрямує свою заяву до ДБР. Однак тепер у коментарі «Главкому» уточнив, що «це не підслідність ДБР:

Це Безугла так інтерпретувала мій виступ. Я сказав, що буду звертатися до правоохоронних органів, і так — я довів цю справу, свою заяву до кінця.

Веніславський додав, що тепер чекає на оцінку правоохоронцями дій Безуглої.

Справа, про яку йдеться, належить до компетенції Служби безпеки України.

Нагадаємо, комітет з питань безпеки, оборони та розвідки розглядав питання щодо направлення заяви щодо дій Безуглої до правоохоронців, але для прийняття цього рішення не вистачило кворуму. Загалом, за інформацією «Главкома», з присутніх на засіданні 11 депутатів проголосували «за» і один утримався.

15 липня Мар’яну Безуглу відкликали з посади голови підкомітету з питань демократичного цивільного контролю.16 липня стало відомо, що депутатку Безуглу внесли в базу «Миротворець» за «умисну дискредитацію і деморалізацію ЗСУ».

Як вказано в профайлі, Безугла внесена до бази за усвідомлені публічні дії, спрямовані на дискредитацію органів державної влади України, дискредитацію, деморалізацію та перешкоджання діяльності ЗСУ, розкол громадянського суспільства, розповсюдження інформації, що містить державну таємницю та використовується росією в інформаційній війні проти України.

Також вказується, що з 2022 року Безугла є найбільш цитованим російськими пропагандистами українським політиком. Наприклад, ворожі ЗМІ та телеграм-канали активно використовують її критичні вислови щодо військового командування України, «рекордні втрати ЗСУ», нібито готовність командування підписати «будь-які варіації капітуляції України».