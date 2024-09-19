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Во время штурма российских позиций, скриншот видео
Штурм российских позиций роботом показали ССО (ВИДЕО)https://racurs.ua/n199459-shturm-rossiyskih-poziciy-robotom-pokazali-sso-video.htmlРакурс
Бійці підрозділу UA_REG TEAM Сил спеціальних операцій ЗСУ опублікували відео штурму позицій ворога з використанням сучасних технологій.
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Комплексний наліт на позиції противника було здійснено із застосуванням:
- наземного роботизованого комплекса (НРК);
- FPV;
- міномета.
В результаті:
- частина ворогів була знищена, решта втекла;
- НРК отримав декілька влучань РПГ та FPV, проте вистояв, виконав завдання і повернувся на відновлення.
Змінюється епоха, змінюються і методи ведення війни, — наголошують у ССО.
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