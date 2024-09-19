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Ракурс
Під час штурму російських позицій, скріншот відео

Штурм російських позицій роботом показали ССО (ВІДЕО)

19 вер 2024, 20:57
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Бійці підрозділу UA_REG TEAM Сил спеціальних операцій ЗСУ опублікували відео штурму позицій ворога з використанням сучасних технологій.


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Комплексний наліт на позиції противника було здійснено із застосуванням:

  • наземного роботизованого комплекса (НРК);
  • FPV;
  • міномета.

В результаті:

  • частина ворогів була знищена, решта втекла;
  • НРК отримав декілька влучань РПГ та FPV, проте вистояв, виконав завдання і повернувся на відновлення.

Змінюється епоха, змінюються і методи ведення війни, — наголошують у ССО.

Джерело: UA_REG TEAM

Джерело: Ракурс


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