Обломки сбитого беспилотника вызвали пожар во Львовской области, фото: ГСЧС

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На Львівщину в ніч на сьогодні, 20 вересня, в ході чергової російської повітряної атаки по Україні, залетів один ворожий ударний безпілотник.

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Сили ППО Повітряного командування «Захід» його знищили, повідомляє прес-служба Львівської ОВА.

Унаслідок падіння уламків БпЛА близько 04.30 виникла пожежа в одному зі сіл нашої області. Загорілося приміщення колишнього колгоспу. Займання оперативно загасили вогнеборці. Залучали 20 пожежників та 4 одиниці спецтехніки, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок інциденту також пошкоджені три автомобілі (один вантажний та два легкових), у житлових будинках неподалік вибиті вікна. Жертв чи постраждалих немає.

Прес-служба ДСНС Львівщині повідомляє, що вказаний інцидент стався у селі Куликів Львівського району.