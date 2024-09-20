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Уламки збитого безпілотника спричинили пожежу на Львівщині, фото: ДСНС
На Львівщині через уламки збитого БПЛА загорілося приміщення колишнього колгоспу (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n199465-na-lvivschyni-cherez-ulamky-zbytogo-bpla-zagorilosya-prymischennya-kolyshnogo-kolgospu-foto.htmlРакурс
На Львівщину в ніч на сьогодні, 20 вересня, в ході чергової російської повітряної атаки по Україні, залетів один ворожий ударний безпілотник.
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Сили ППО Повітряного командування «Захід» його знищили, повідомляє прес-служба Львівської ОВА.
Унаслідок падіння уламків БпЛА близько 04.30 виникла пожежа в одному зі сіл нашої області. Загорілося приміщення колишнього колгоспу. Займання оперативно загасили вогнеборці. Залучали 20 пожежників та 4 одиниці спецтехніки, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що внаслідок інциденту також пошкоджені три автомобілі (один вантажний та два легкових), у житлових будинках неподалік вибиті вікна. Жертв чи постраждалих немає.
Прес-служба ДСНС Львівщині повідомляє, що вказаний інцидент стався у селі Куликів Львівського району.
Відбулось падіння уламків безпілотника в господарську цегляну двоповерхову будівлю розміром 15×20 м, внаслідок чого відбулось її руйнування та пожежа на площі 20 кв. м. Пожежу локалізовано о 05.01 та о 05.31 ліквідовано, — зазначають у відомстві.