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В Киеве утром 20 сентября наблюдается смог, фото:

Причину смога в Киеве назвало Министерство защиты окружающей среды

20 сен 2024, 11:38
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Причиною погіршення якості повітря у Києві є горіння торф’яників, інших екосистем та осінні перепади температур.


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Про це сьогодні, 20 вересня, повідомила прес-служба Міндовкілля.

Станом на 10. 00 у повітрі м. Києва та його околицях фіксується значне перевищення дрібнодисперсних частинок (пил, сажа, дим). Причина — горіння торф’яників, основним викидом яких є тонкодисперсні частки (PM2.5 та PM10), які є компонентами диму, — зазначають у відомстві.

Щоб зменшити можливий негативний вплив на здоров’я від забруднення повітря, Міндовкілля рекомендує:

  • обмежити перебування на вулиці;
  • утриматися від фізичного навантаження на відкритому повітрі;
  • щільно зачиняти вікна та двері;
  • відмовиться від провітрювання квартири за можливості користуватися системами кондиціонування та очищення повітря;
  • проводити вологе прибирання у житлових приміщеннях;
  • збільшити споживання рідини до 2−3 літрів на день;
  • якщо ви маєте захворювання органів дихальної системи, піклуйтеся про те, щоб у вас із собою завжди були необхідні ліки;
  • у разі погіршення самопочуття зверніться до лікаря.

Особливу увагу на ці поради мають звернути люди із хворобами дихальної та серцево-судинної систем, — наголошують у відомстві.

У міністерстві додають, що щороку восени через перепади температур вдень та вночі відбуваються температурні інверсії, які викликають накопичення шкідливих речовин в приземному шарі повітря.

Тепле повітря і вологість призводять до туману, шкідливі речовини з різних джерел викидів майже не розсіюються. Це впливає на якість повітря та показники забруднення, — зазначають у Міндовкілля.

Источник: Ракурс


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