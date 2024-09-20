Причину смогу у Києві назвало Міндовкілля

У Києві вранці 20 вересня спостерігається смог, фото: Офіційний портал Києва

https://racurs.ua/ua/n199471-prychynu-smogu-u-kyievi-nazvalo-mindovkillya.html

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Причиною погіршення якості повітря у Києві є горіння торф’яників, інших екосистем та осінні перепади температур.

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Про це сьогодні, 20 вересня, повідомила прес-служба Міндовкілля.

Станом на 10. 00 у повітрі м. Києва та його околицях фіксується значне перевищення дрібнодисперсних частинок (пил, сажа, дим). Причина — горіння торф’яників, основним викидом яких є тонкодисперсні частки (PM2.5 та PM10), які є компонентами диму, — зазначають у відомстві.

Щоб зменшити можливий негативний вплив на здоров’я від забруднення повітря, Міндовкілля рекомендує:

обмежити перебування на вулиці;

утриматися від фізичного навантаження на відкритому повітрі;

щільно зачиняти вікна та двері;

відмовиться від провітрювання квартири за можливості користуватися системами кондиціонування та очищення повітря;

проводити вологе прибирання у житлових приміщеннях;

збільшити споживання рідини до 2−3 літрів на день;

якщо ви маєте захворювання органів дихальної системи, піклуйтеся про те, щоб у вас із собою завжди були необхідні ліки;

у разі погіршення самопочуття зверніться до лікаря.

Особливу увагу на ці поради мають звернути люди із хворобами дихальної та серцево-судинної систем, — наголошують у відомстві.

У міністерстві додають, що щороку восени через перепади температур вдень та вночі відбуваються температурні інверсії, які викликають накопичення шкідливих речовин в приземному шарі повітря.