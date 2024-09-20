Причину смогу у Києві назвало Міндовкілля

Причину смогу у Києві назвало Міндовкілляhttps://racurs.ua/ua/n199471-prychynu-smogu-u-kyievi-nazvalo-mindovkillya.htmlРакурс
Причиною погіршення якості повітря у Києві є горіння торф’яників, інших екосистем та осінні перепади температур.
Про це сьогодні, 20 вересня, повідомила прес-служба Міндовкілля.
Станом на 10. 00 у повітрі м. Києва та його околицях фіксується значне перевищення дрібнодисперсних частинок (пил, сажа, дим). Причина — горіння торф’яників, основним викидом яких є тонкодисперсні частки (PM2.5 та PM10), які є компонентами диму, — зазначають у відомстві.
Щоб зменшити можливий негативний вплив на здоров’я від забруднення повітря, Міндовкілля рекомендує:
- обмежити перебування на вулиці;
- утриматися від фізичного навантаження на відкритому повітрі;
- щільно зачиняти вікна та двері;
- відмовиться від провітрювання квартири за можливості користуватися системами кондиціонування та очищення повітря;
- проводити вологе прибирання у житлових приміщеннях;
- збільшити споживання рідини до 2−3 літрів на день;
- якщо ви маєте захворювання органів дихальної системи, піклуйтеся про те, щоб у вас із собою завжди були необхідні ліки;
- у разі погіршення самопочуття зверніться до лікаря.
Особливу увагу на ці поради мають звернути люди із хворобами дихальної та серцево-судинної систем, — наголошують у відомстві.
У міністерстві додають, що щороку восени через перепади температур вдень та вночі відбуваються температурні інверсії, які викликають накопичення шкідливих речовин в приземному шарі повітря.
Тепле повітря і вологість призводять до туману, шкідливі речовини з різних джерел викидів майже не розсіюються. Це впливає на якість повітря та показники забруднення, — зазначають у Міндовкілля.