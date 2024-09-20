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На севере Украины наблюдается задымление, карта: Укргидрометцентр

Не смог, а задымление наблюдается в Киеве — Укргидрометцентр

20 сен 2024, 13:34
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На Київщині сьогодні, 20 вересня, спостерігається не смог, а задимлення.


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Це не метеорологічне явище і тривалість його існування визначатиметься тим, як довго існуватиме джерело диму, наголошує прес-служба «Укргідрометцентру».

Задимлення (не смог!) яке наразі спостерігається по Київщині, спричинене поширенням диму з півночі та північного сходу від осередків пожеж, що виникли на торфовищах та відкритих територіях у Київській, Чернігівській та Сумській областях (супутниковий знімок), — розповіли в «Укргідрометцентрі».

Зазначається, що синоптичну ситуацію зараз визначає поле підвищеного тиску, слабкий північний та північно-східний вітер, що сприяє накопиченню шкідливих домішок у приземному шарі атмосфери.

Радіаційний фон перебуває у нормі.

За цих умов метеорологи закликають дотримуватися таких рекомендацій:

  • обмежити перебування на вулиці;
  • тримати вікна зачиненими;
  • підтримувати водний баланс;
  • використовувати маску або респіратор, а також — очищувач повітря.

На півночі України спостерігається задимлення, карта: Укргідрометцентр

Источник: Ракурс


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