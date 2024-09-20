На півночі України спостерігається задимлення, карта: Укргідрометцентр

https://racurs.ua/ua/n199475-ne-smog-a-zadymlennya-sposterigaietsya-u-kyievi-ukrgidrometcentr.html

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На Київщині сьогодні, 20 вересня, спостерігається не смог, а задимлення.

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Це не метеорологічне явище і тривалість його існування визначатиметься тим, як довго існуватиме джерело диму, наголошує прес-служба «Укргідрометцентру».

Задимлення (не смог!) яке наразі спостерігається по Київщині, спричинене поширенням диму з півночі та північного сходу від осередків пожеж, що виникли на торфовищах та відкритих територіях у Київській, Чернігівській та Сумській областях (супутниковий знімок), — розповіли в «Укргідрометцентрі».

Зазначається, що синоптичну ситуацію зараз визначає поле підвищеного тиску, слабкий північний та північно-східний вітер, що сприяє накопиченню шкідливих домішок у приземному шарі атмосфери.

Радіаційний фон перебуває у нормі.

За цих умов метеорологи закликають дотримуватися таких рекомендацій: