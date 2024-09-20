Тренировку на танке Leopard показали в ВСУ. Фото:

https://racurs.ua/n199492-bystree-i-tochnee-t-72-v-vsu-pokazali-trenirovki-na-tanke-leopard-video.html

Ракурс

Українські танкісти продовжують опановувати техніку, яку Україна отримує від західних партнерів.

.

Військові показали, як відбуваються тренування на танках Leopard 1A5: обкатують на смузі перешкод отримані від союзників бронемашини. Про це Сухопутні війська Збройних сил України 20 вересня повідомили в Telegram.

Танкісти навчаються робити розворот на місці, проїзд на вузькій ділянці, долати мінно-вибухові загородження й заїзд на гірку без відкату. Це обов’язкові вправи, які до автоматизму відточують механіки-водії.

Військові наголошують, що Leopard — швидший і точніший за Т-64 та Т-72.

Як відомо, Leopard — це німецький основний бойовий танк, які Німеччина та її союзники погодилися передати Україні. Фактично Leopard 1A5 на три роки молодший за Т-64, але за п’ять модернізацій ця машина значно наростила захист, отримала стабілізатор озброєння, нову прицільну та комп’ютеризовану систему керування вогнем, а також турбований дизель на 830 к. с., що для 42-тонної машини дуже не поганий показник.

Нагадаємо, днями оперативне командування «Захід» на фото та відео показало підготовку танкістів 5-ї окремої танкової бригади, яка експлуатує Leopard 1. На машини встановили динамічний захист та так звані «капюшони» — складні конструкції з протидроновими сітками.