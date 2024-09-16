Захистили так, що не впізнати - танкісти ЗСУ показали українські Leopard 1

https://racurs.ua/ua/n199357-zahystyly-tak-scho-ne-vpiznaty-tankisty-zsu-pokazaly-ukrayinski-leopard-1-foto-video.html

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Оперативне командування «Захід» на фото та відео показало підготовку танкістів 5-й окремої танкової бригади, яка експлуатує Leopard 1.

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Ці немолоді машини, які Україна отримує на постійні основі з липня 2023 року, тепер мають такий новий набір додаткового захисту, що впізнати в них саме Leopard 1 вже складно.

Зокрема на танки встановлено динамічний захист, який прикриває всю лобову проєкцію машини, включно із нижньою лобовою деталлю, а по бортах прикривається десь ¾ борта корпусу та реального розміру башти. Окрім того, додатково прикритий стик башти та корпусу.

Також на машини встановили так звані «капюшони» — складні конструкції з протидроновими сітками. Варто додати, що ці дійсно доволі ефективні рішення є типовими й всі машини, які потрапили в об'єктив, мали однакове оснащення. А разом із тим, такі доволі серйозні роботи певною мірою компенсують дійсно низький рівень бронювання, яке нарощували під час кожної модернізації машини.

Водночас на відео українські танкісти розповіли про дві основні переваги танка Leopard 1. Зокрема згадується про його систему управління вогнем із нічним прицілом, який дозволяє у темний час доби ефективно працювати на відстань у 4 км. Тобто на відстань більшу, ніж російські машини зможуть його побачити, особливо, якщо згадати про те, що замість «Сосна-У» російські танки йдуть або із 1ПН96, або ще з радянськими прицілами.

Така висока дальність роботи прицілів у цих німецьких танках пов’язана із тим, що у Leopard 1A5 використовується система управління EMES-18, версія EMES-15 з Leopard 2А4. При цьому треба нагадати, що бронепробиття підкаліберних 105-мм снарядів Leopard 1 цілком достатньо для знищення Т-72, Т-80 та Т-90 у лобовій проєкції.

А ще однією перевагою Leopard 1 названо не лише високу швидкість заднього ходу, а можливість за лічені секунди розігнатися для того, щоб увійти чи навпаки покинути поле бою.