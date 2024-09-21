DeepState: Враг перегруппировывается и увеличивает среднесуточное количество атак

https://racurs.ua/n199498-vrag-peregruppirovyvaetsya-i-uvelichivaet-srednesutochnoe-chislo-atak-deepstate.html

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Росіяни перегруповуються та збільшують середньодобову кількість атак. Про це констатували у пабліку DeepState.

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Там стверджують, що ворог після Курської операції, почав активно кидати резерви на напрямках «наче війна завтра зупиниться» і треба забрати якомога більше. Безслідно і вічно тривати це не могло, тому 10−13 вересня відбулася ротація на певних ділянках та перегрупування основних сил.

Це створило передумови для чергового нарощення зусиль, яке відбувається зараз. 19 вересня став рекордом по добовій кількості атак за останній час — цілих 226, — пишуть аналітики, дослідивши зведення Генштабу.

Додатково про ріст активності свідчить і середньодобова кількість атак за місяць:

травень — 122;

червень — 125;

липень — 143;

серпень — 145;

вересень (станом на зараз) — 170.

У порівнянні з травнем — по +50 атак на добу в середньому більше. Звісно, загальний характер атак поступово змінився з моторизованих на піхотні, але кожна така дія закінчується втратами.