ША могут предоставить Украине крылатые ракеты для F-16 в пакете на 375 млн долл., - Politico

https://racurs.ua/n199500-ssha-mogut-predostavit-ukraine-krylatye-rakety-dlya-f-16-v-pakete-na-375-mln-doll-politico.html

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США готують для України пакет військової допомоги на 375 млн дол.

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У ньому можуть бути крилаті ракети для літаків F-16, повідомляє Politico з посиланням на анонімні джерела.

Ідеться про зброю з радіусом дії приблизно 112 км. Це дозволить пілотам F-16 атакувати російські оборонні споруди та склади зброї, водночас тримаючись на безпечнішій відстані від лінії фронту та російської ППО.

Пакет допомоги, який, як очікується буде оголошено наступного тижня, включає патрульні катери, додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS), артилерійські боєприпаси калібру 155 і 105 міліметрів, запасні частини та інше озброєння.

Вміст і розмір пакета можуть змінитися найближчими днями перед очікуваним підписом президента.