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Украинские разведчики показали момент удара по взводному опорнику россиян в Херсонской области

Украинские разведчики показали момент удара по взводному опорнику россиян в Херсонской области (ВИДЕО)

21 сен 2024, 12:32
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Українські розвідники показали момент удару по взводному опорному пункту російських окупантів на Херсонщині.


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Воїни групи «ДеД» ГУР МО України працюють на півдні України: нищать ворогів FPV-дронами, наведеними умілими руками розвідників.

На відео — вогневе ураження та знищення ворожого ВОПу та особового складу окупантів. Точність ― філігранна! ― розповіли ГУРівці.

Источник: Ракурс


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