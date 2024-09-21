Украинские разведчики показали момент удара по взводному опорнику россиян в Херсонской области

Українські розвідники показали момент удару по взводному опорному пункту російських окупантів на Херсонщині.

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Воїни групи «ДеД» ГУР МО України працюють на півдні України: нищать ворогів FPV-дронами, наведеними умілими руками розвідників.

На відео — вогневе ураження та знищення ворожого ВОПу та особового складу окупантів. Точність ― філігранна! ― розповіли ГУРівці.