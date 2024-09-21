Ракурсhttps://racurs.ua/
Українські розвідники показали момент удару по взводному опорному пункту російських окупантів на Херсонщині
Українські розвідники показали момент удару по взводному опорнику росіян на Херсонщині (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n199505-ukrayinski-rozvidnyky-pokazaly-moment-udaru-po-vzvodnomu-opornyku-rosiyan-na-hersonschyni-video.htmlРакурс
Українські розвідники показали момент удару по взводному опорному пункту російських окупантів на Херсонщині.
.
Воїни групи «ДеД» ГУР МО України працюють на півдні України: нищать ворогів FPV-дронами, наведеними умілими руками розвідників.
На відео — вогневе ураження та знищення ворожого ВОПу та особового складу окупантів. Точність ― філігранна! ― розповіли ГУРівці.