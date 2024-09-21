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Захватчики пытаются заселить ВОТ Украины «благонадежными» жителями, фото: «Хартия 97»

Россиянам будут платить миллионы рублей за переселение на ВОТ Украины — ЦНС

21 сен 2024, 16:46
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Російський диктатор володимир путін видав указ, який передбачає соціальні гарантії тим росіянам, які переїдуть на тимчасово окуповані території України — загарбані райони Донеччини, Луганщини, Запоріжжя, Херсонщини та Криму.


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Виплати обіцяють насамперед тим «відкомандированим» спеціалістам, котрі привезуть із собою усю свою сім’ю. Про це сьогодні, 21 вересня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Кошти немалі — від трьох до п’яти мільйонів російських рублів, — наголошують у ЦНС.

Зазначається, що найбільш затребуваними для окупаційних адміністрацій є:

  • працівники, які можуть облаштовувати рубежі\позиції та перевозити вантажі;
  • будівельники для «відновлення» об'єктів інфраструктури знищених російськими військами українських міст.

Крім того, на ТОТ росіяни досі не можуть завершити формування своїх окупаційних адміністрацій.

Наразі окупанти шукають зрадників для роботи в адміністраціях й інших фейкових структурах, — додають у ЦНС і закликають повідомляти про таких посіпак до спеціально створеного анонімного чат-бота, щоб допомогти звільнити українську землю від терористів.

Источник: Ракурс


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