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Ракурс
Загарбники намагаються заселити ТОТ України «благонадійними» жителями, фото: «Хартыя 97»

Росіянам платитимуть мільйони рублів за переселення на ТОТ України — ЦНС

21 вер 2024, 16:46
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Російський диктатор володимир путін видав указ, який передбачає соціальні гарантії тим росіянам, які переїдуть на тимчасово окуповані території України — загарбані райони Донеччини, Луганщини, Запоріжжя, Херсонщини та Криму.


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Виплати обіцяють насамперед тим «відкомандированим» спеціалістам, котрі привезуть із собою усю свою сім’ю. Про це сьогодні, 21 вересня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Кошти немалі — від трьох до п’яти мільйонів російських рублів, — наголошують у ЦНС.

Зазначається, що найбільш затребуваними для окупаційних адміністрацій є:

  • працівники, які можуть облаштовувати рубежі\позиції та перевозити вантажі;
  • будівельники для «відновлення» об'єктів інфраструктури знищених російськими військами українських міст.

Крім того, на ТОТ росіяни досі не можуть завершити формування своїх окупаційних адміністрацій.

Наразі окупанти шукають зрадників для роботи в адміністраціях й інших фейкових структурах, — додають у ЦНС і закликають повідомляти про таких посіпак до спеціально створеного анонімного чат-бота, щоб допомогти звільнити українську землю від терористів.

Джерело: Ракурс


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