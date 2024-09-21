Росіянам платитимуть мільйони рублів за переселення на ТОТ України — ЦНСhttps://racurs.ua/ua/n199512-rosiyanam-platytymut-milyony-rubliv-za-pereselennya-na-tot-ukrayiny-cns.htmlРакурс
Російський диктатор володимир путін видав указ, який передбачає соціальні гарантії тим росіянам, які переїдуть на тимчасово окуповані території України — загарбані райони Донеччини, Луганщини, Запоріжжя, Херсонщини та Криму.
Виплати обіцяють насамперед тим «відкомандированим» спеціалістам, котрі привезуть із собою усю свою сім’ю. Про це сьогодні, 21 вересня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Кошти немалі — від трьох до п’яти мільйонів російських рублів, — наголошують у ЦНС.
Зазначається, що найбільш затребуваними для окупаційних адміністрацій є:
- працівники, які можуть облаштовувати рубежі\позиції та перевозити вантажі;
- будівельники для «відновлення» об'єктів інфраструктури знищених російськими військами українських міст.
Крім того, на ТОТ росіяни досі не можуть завершити формування своїх окупаційних адміністрацій.
Наразі окупанти шукають зрадників для роботи в адміністраціях й інших фейкових структурах, — додають у ЦНС і закликають повідомляти про таких посіпак до спеціально створеного анонімного чат-бота, щоб допомогти звільнити українську землю від терористів.