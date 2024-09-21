Получены доказательства причастности рф к атаке на гуманитарную миссию Красного Креста, фото: Офис генпрокурора

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Російські загарбники 12 вересня вчинили черговий воєнний злочин — на Донеччині 12 вересня 2024 року вони зі ствольної артилерії завдали удару по трьох автомобілях Міжнародного Комітету Червоного Хреста у селі Віролюбівка Костянтинівської МТГ під час роздачі гуманітарної допомоги.

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Наразі вже здобуто докази причетності рф до атаки на цю гуманітарну місію, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Правоохоронці встановили два місця влучання артилерійських снарядів та одне місце влучання ударного БпЛА. З місця події були вилучені уламки згаданих боєприпасів та залишки безпілотного апарату, — зазначили у відомстві.

За результатами проведення слідчих дій, огляду місця події, експертиз та допитів свідків встановлено, що артилерійський обстріл здійснений:

двома осколково-фугасними артилерійськими снарядами калібру 152-мм;

безпілотним баражуючим боєприпасом «Ланцет», що перебуває лише на озброєнні зс рф.

Снаряди 152-мм використовувалися у тандемі з дроном, який має лазерний дальномір-цілевказівник, і самостійно виявляє та баражує ціль. Це не лише пояснює знайдені на місці події уламки БпЛА «Ланцет», а й вказує на умисний характер атаки на транспортні засоби та персонал Міжнародного комітету Червоного Хреста, — наголосив ген прокурор Андрій Костін.

Враховуючи сліди пошкоджень навколишніх будівель та автомобілів, а також зафіксовані місця влучань боєприпасів, попередньо визначений напрям прильоту:

за даними слідства, вогневі позиції артилерійських підрозділів, ймовірно, знаходились у районі села Ягідне Бахмутського району Донецької області — території, нині окупованої російськими військами;

на окупованій території, з якої здійснено постріл, у веденні бойових дій беруть участь 1065-й артилерійський полк 98-ї повітряно-десантної дивізії та артилерійський підрозділ 200-ї окремої мотострілецької бригади (омсбр). Ці підрозділи мають на озброєнні артилерійські системи для ведення вогню снарядами 152 мм та ударні БПЛА «Ланцет».

В результаті обстрілу постраждало 5 працівників Міжнародного Комітету Червоного Хреста. Безпосередньо на місці атаки загинули троє чоловіків. Двоє їхніх колег зазнали осколкових поранень й мінно-вибухових травм, — зазначили в Офісі генпрокурора.

Здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).

18 вересня 2024 року, з метою недопущення аналогічних фактів обстрілів та можливої загибелі людей при видачі гуманітарної допомоги, рішенням Ради оборони Донецької області введено в дію заборону на переміщення представників благодійних організацій у прифронтових громадах області без відповідного погодження з ОВА.