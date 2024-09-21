Рашисты ударили по Сумам — часть города без света

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Россияне продолжают наносить удары по Сумам, фото: sumypost.com
Рашисты ударили по Сумам — часть города без светаhttps://racurs.ua/n199516-rashisty-udarili-po-sumam-chast-goroda-bez-sveta.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 21 вересня, вдень завдали авіаудару по обласному центру Сумської області, застосувавши керовані авіабомби.
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Про це повідомила прес-служба Сумської міської ради.
Зазначається, що, за попередньою інформацією, внаслідок російського авіаудару:
- одна людина отримала травми;
- зруйновано та пошкоджено приватні будинки;
- сталося загоряння сухої рослинності.
Проводиться ліквідація наслідків ворожої атаки, — додали в міськраді.
Під час обстрілу міськрада повідомляла про два вибухи в протилежних районах міста — дачній та промисловій зонах. Без світла через обрив лінії залишився район Баранівки.
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