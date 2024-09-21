Рашисти вдарили по Сумах — частина міста без світла

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Росіяни продовжують завдавати ударів по Сумах, фото: sumypost.com
Рашисти вдарили по Сумах — частина міста без світлаhttps://racurs.ua/ua/n199516-rashysty-vdaryly-po-sumah-chastyna-mista-bez-svitla.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 21 вересня, вдень завдали авіаудару по обласному центру Сумської області, застосувавши керовані авіабомби.
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Про це повідомила прес-служба Сумської міської ради.
Зазначається, що, за попередньою інформацією, внаслідок російського авіаудару:
- одна людина отримала травми;
- зруйновано та пошкоджено приватні будинки;
- сталося загоряння сухої рослинності.
Проводиться ліквідація наслідків ворожої атаки, — додали в міськраді.
Під час обстрілу міськрада повідомляла про два вибухи в протилежних районах міста — дачній та промисловій зонах. Без світла через обрив лінії залишився район Баранівки.