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Ракурс
Росіяни продовжують завдавати ударів по Сумах, фото: sumypost.com

Рашисти вдарили по Сумах — частина міста без світла

21 вер 2024, 19:01
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Російські загарбники сьогодні, 21 вересня, вдень завдали авіаудару по обласному центру Сумської області, застосувавши керовані авіабомби.


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Про це повідомила прес-служба Сумської міської ради.

Зазначається, що, за попередньою інформацією, внаслідок російського авіаудару:

  • одна людина отримала травми;
  • зруйновано та пошкоджено приватні будинки;
  • сталося загоряння сухої рослинності.

Проводиться ліквідація наслідків ворожої атаки, — додали в міськраді.

Під час обстрілу міськрада повідомляла про два вибухи в протилежних районах міста — дачній та промисловій зонах. Без світла через обрив лінії залишився район Баранівки.

Джерело: Ракурс


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