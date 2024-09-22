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Ракурс
Дональд Трамп запускает монету с изображением своего «очень красивого лица»

Трамп запускает монету с изображением своего «очень красивого лица»

22 сен 2024, 08:32
999

Дональд Трамп запускає монету із зображенням свого «дуже красивого обличчя».


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Про це він написав у мережі Х.

Експрезидент заявив, що придбати її можна за 100 дол. За його словами, ці монети є «справжнім символом американської величі».

Медаль має бути зі србіла 999-ї проби і називатиметься так: Trump First Edition Silver Medallion.

Раніше Трамп випустив Біблію своєї версії, золоті кросівки. Бібілія мала назву «Боже, благослови США» і коштувала 59.99 дол. Ці бізнес проекти кандидат у президенти починав на тлі зростання його заборгованості перед судом.

Щодо Біблії, то то автентичних текстів додали копії Конституції США, Білля про права, Декларації незалежності, а також текст пісні «God Bless the USA» від американського кантрі-музиканта Лі Грінвуда.

Експрезидент США почав рекламувати Біблію одразу після того, як стало відомо, що апеляційний суд Нью-Йорка поклав на нього зобов’язання заплатити $175 млн у справі про шахрайство протягом 10 днів. Паралельно Трамп вже витратив на заставу у справі про сексуальні домагання $92 млн.

Источник: Ракурс


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