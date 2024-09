Дональд Трамп запускає монету із зображенням свого «дуже красивого обличчя».

.

Про це він написав у мережі Х.

Експрезидент заявив, що придбати її можна за 100 дол. За його словами, ці монети є «справжнім символом американської величі».

Hello everyone! I have something incredible to share today, as we are introducing the launch of our Official Trump Coins! The ONLY OFFICIAL coin designed by me—and proudly minted here in the U.S.A. The President Donald J. Trump First Edition Silver Medallion will be available… pic.twitter.com/9SP1PaLOTh