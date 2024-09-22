Дональд Трамп запускає монету із зображенням свого «дуже красивого обличчя»

https://racurs.ua/ua/n199525-tramp-zapuskaie-monetu-iz-zobrajennyam-svogo-duje-krasyvogo-oblychchya.html

Ракурс

Дональд Трамп запускає монету із зображенням свого «дуже красивого обличчя».

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Про це він написав у мережі Х.

Експрезидент заявив, що придбати її можна за 100 дол. За його словами, ці монети є «справжнім символом американської величі».

Hello everyone! I have something incredible to share today, as we are introducing the launch of our Official Trump Coins! The ONLY OFFICIAL coin designed by me—and proudly minted here in the U.S.A. The President Donald J. Trump First Edition Silver Medallion will be available… pic.twitter.com/9SP1PaLOTh — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 21, 2024

Медаль має бути зі србіла 999-ї проби і називатиметься так: Trump First Edition Silver Medallion.

Раніше Трамп випустив Біблію своєї версії, золоті кросівки. Бібілія мала назву «Боже, благослови США» і коштувала 59.99 дол. Ці бізнес проекти кандидат у президенти починав на тлі зростання його заборгованості перед судом.

Щодо Біблії, то то автентичних текстів додали копії Конституції США, Білля про права, Декларації незалежності, а також текст пісні «God Bless the USA» від американського кантрі-музиканта Лі Грінвуда.

Експрезидент США почав рекламувати Біблію одразу після того, як стало відомо, що апеляційний суд Нью-Йорка поклав на нього зобов’язання заплатити $175 млн у справі про шахрайство протягом 10 днів. Паралельно Трамп вже витратив на заставу у справі про сексуальні домагання $92 млн.