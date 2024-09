В россии самоуничтожилась межконтинентальная ракета РС-28 "Сармат"

Російські сили ядерного стримування 21 вересня провалили нове випробування міжконтинентальної балістичної ракети РС-28 «Сармат».

Про це написав осінтер — користувач твіттера MeNMyRC, посилаючись на супутникові знімки однієї з ракетних шахт рф.

На опублікованих ним супутникових знімках можна побачити велику вирву, яка з’явилася внаслідок падіння балістичної ракети та пожежі на пусковому майданчику.

My thanks to @MT_Anderson for providing this Planet Labs imagery and allowing me to publish it with comments.



As is readily apparent, the RS-28 Sarmat test was a complete failure. The missile detonated in the silo leaving a massive crater and destroying the test site. The… https://t.co/FuKIaTNFVspic.twitter.com/AuIpQRrDLa