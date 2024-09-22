У росії самознищилася міжконтинентальна ракета РС-28 "Сармат"

https://racurs.ua/ua/n199529-u-rosiyi-provalyly-chergovyy-zapusk-mijkontynentalnoyi-rakety-rs-28-sarmat.html

Ракурс

Російські сили ядерного стримування 21 вересня провалили нове випробування міжконтинентальної балістичної ракети РС-28 «Сармат».

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Про це написав осінтер — користувач твіттера MeNMyRC, посилаючись на супутникові знімки однієї з ракетних шахт рф.

На опублікованих ним супутникових знімках можна побачити велику вирву, яка з’явилася внаслідок падіння балістичної ракети та пожежі на пусковому майданчику.

My thanks to @MT_Anderson for providing this Planet Labs imagery and allowing me to publish it with comments.



As is readily apparent, the RS-28 Sarmat test was a complete failure. The missile detonated in the silo leaving a massive crater and destroying the test site. The… https://t.co/FuKIaTNFVspic.twitter.com/AuIpQRrDLa — MeNMyRC (@MeNMyRC1) September 21, 2024

Наразі невідомо, через що сталася аварія. Оскільки ракета «Сармат» має ракетний двигун на рідкому паливі, міг статися інцидент з його детонацією.

Осінтер припускає ймовірність падіння ракети під час спроби запуску. На супутниковому знімку можна помітити чотири пожежні машини.

З урахуванням цього інциденту, за весь час використання міжконтинентальної ракети РС-28 «Сармат» росії вдалося здійснити лише один з п’яти успішних пусків — 20 квітня 2022 року.