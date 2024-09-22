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Ракурс
У росії самознищилася міжконтинентальна ракета РС-28 "Сармат"

У росії провалили черговий запуск міжконтинентальної ракети РС-28 «Сармат»

22 вер 2024, 09:37
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Російські сили ядерного стримування 21 вересня провалили нове випробування міжконтинентальної балістичної ракети РС-28 «Сармат».


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Про це написав осінтер — користувач твіттера MeNMyRC, посилаючись на супутникові знімки однієї з ракетних шахт рф.

На опублікованих ним супутникових знімках можна побачити велику вирву, яка з’явилася внаслідок падіння балістичної ракети та пожежі на пусковому майданчику.

Наразі невідомо, через що сталася аварія. Оскільки ракета «Сармат» має ракетний двигун на рідкому паливі, міг статися інцидент з його детонацією.

Осінтер припускає ймовірність падіння ракети під час спроби запуску. На супутниковому знімку можна помітити чотири пожежні машини.

З урахуванням цього інциденту, за весь час використання міжконтинентальної ракети РС-28 «Сармат» росії вдалося здійснити лише один з п’яти успішних пусків — 20 квітня 2022 року.

Джерело: Ракурс


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