рф более 1 тыс. раз атаковала объекты энергетики в Украине. Фото:

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Об'єкти української енергетики були атаковані російською армією понад 1 тис. разів.

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Саме стільки ударів по енергооб'єктах ворог завдав з жовтня 2022 року. Це вплинуло на стійкість роботи енергосистеми, а Україна втратила значну частину генерації. Про це заступник міністра енергетики Микола Колісникол 22 вересня заявив в ефірі телемарафону.

Попри те, на сьогодні триває найбільша ремонтна кампанія. Фактично ми зосереджені на тому, щоб максимально відновити роботу тих енергетичних об'єктів, де можливо здійснити ремонти, — наголосив урядовець.

Заступник очільника Міненерго також прокоментував заяву міністра закордонних справ України Андрія Сибіги про те, що країна-агресора планує удари по критичних об'єктах ядерної енергетики України напередодні зими. Він нагосорив, що цю інформацію вже передали МАГАТЕ та західним партнерам.

Колісник наголосив, що російська ракетно-дронова атака 26 серпня показала, що загарбники свідомо б’ють по об'єктах, по підстанціях, від яких залежить робота атомних електростанцій.

Нагадаємо, напередодні міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що російська федерація готує атаки на критичні об'єкти ядерної енергетики України перед зимовим періодом. Ворог може вдарити по відкритих розподільчих пристроях АЕС та підстанціях передачі, які є критичними для безпечної роботи атомної енергетики.