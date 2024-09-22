Владимир Зеленский. Фото: ОП

https://racurs.ua/n199555-ukraina-budet-jit-po-planu-b-esli-bayden-ne-odobrit-plan-pobedy-zelenskiy.html

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Відмова президента США Джо Байден підтримає запропонований план перемоги змусить Україну жити так як зараз.

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У такому випадку Україна житиме за «планом Б», як робить це вже кілька років. «План А», запропонований ще до повномасштабного вторгнення, передбачав превентивні заходи та посилення країни, але партнери не дослухалися. Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю американському виданню The New Yorker.

Ми вже кілька років живемо за планом Б. План, А був запропонований до початку повномасштабної війни, коли ми закликали до двох речей: превентивних санкцій і зміцнення України різними видами зброї. Тепер я пропоную новий план А. Цей план, перш за все, розроблений з урахуванням підтримки Байдена. Якщо він не хоче його підтримувати, я не можу його змусити. Якщо він відмовить — тоді нам доведеться продовжувати жити за планом Б й далі. І це прикро, — заявив він.

Зеленський наголосив, що у разі відмови Байдена підтримати новий план, Україну чекає тривала та виснажлива ​​війна з великою кількістю жертв.

Президент додав, що в його плані немає вимоги співпраці з рф, тому партнери можуть діяти без участі країни-агресора.

Зеленський також наголосив, що Байден зробив «потужний, історичний крок, коли вирішив підтримати нас на початку війни, що підштовхнуло інших наших партнерів зробити те ж саме».

Нагадаємо, днями президент Володимир Зеленський заявив, що активно готується до перемовин у Сполучених Штатах Америки, де «представить конкретний план дій, який наблизить перемогу та справедливий мир».

Джерело: The New Yorker