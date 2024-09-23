Десантники прорвали еще один участок на границе с рф, скриншот видео

https://racurs.ua/n199561-ukrainskie-voennye-prorvali-esche-odin-uchastok-na-granice-s-rf-video.html

Ракурс

Підрозділи 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади ДШВ ЗСУ прорвали одну з ділянок російського кордону.

.

Про це сьогодні, 23 вересня, повідомило Управління комунікацій Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ, опублікувавши на своїй Фейсбук-сторінці відповідне відео.

Це вже друга успішна операція прориву російського кордону з початку операції на території Курської області рф, — вказано в повідомленні.

На відео показано:

пророблення проходів в інженерних загородженнях;

захід десантно-штурмових підрозділів на ворожу територію;

перші бої в прикордонній смузі, де танкісти ДШВ «розбирають» опорний пункт противника.