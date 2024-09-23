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Ракурс
Десантники прорвали еще один участок на границе с рф, скриншот видео

Украинские военные прорвали еще один участок на границе с рф (ВИДЕО)

23 сен 2024, 10:27
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Підрозділи 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади ДШВ ЗСУ прорвали одну з ділянок російського кордону.


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Про це сьогодні, 23 вересня, повідомило Управління комунікацій Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ, опублікувавши на своїй Фейсбук-сторінці відповідне відео.

Це вже друга успішна операція прориву російського кордону з початку операції на території Курської області рф, — вказано в повідомленні.

На відео показано:

  • пророблення проходів в інженерних загородженнях;
  • захід десантно-штурмових підрозділів на ворожу територію;
  • перші бої в прикордонній смузі, де танкісти ДШВ «розбирають» опорний пункт противника.

Далі буде, — наголосили у ДШВ.

Источник: Ракурс


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