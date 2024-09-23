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Десантники прорвали еще один участок на границе с рф, скриншот видео
Украинские военные прорвали еще один участок на границе с рф (ВИДЕО)https://racurs.ua/n199561-ukrainskie-voennye-prorvali-esche-odin-uchastok-na-granice-s-rf-video.htmlРакурс
Підрозділи 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади ДШВ ЗСУ прорвали одну з ділянок російського кордону.
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Про це сьогодні, 23 вересня, повідомило Управління комунікацій Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ, опублікувавши на своїй Фейсбук-сторінці відповідне відео.
Це вже друга успішна операція прориву російського кордону з початку операції на території Курської області рф, — вказано в повідомленні.
На відео показано:
- пророблення проходів в інженерних загородженнях;
- захід десантно-штурмових підрозділів на ворожу територію;
- перші бої в прикордонній смузі, де танкісти ДШВ «розбирають» опорний пункт противника.
Далі буде, — наголосили у ДШВ.
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