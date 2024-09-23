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Десантники прорвали ще одну ділянку на кордоні з рф, скріншот відео
Українські військові прорвали ще одну ділянку на кордоні з рф (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n199561-ukrayinski-viyskovi-prorvaly-sche-odnu-dilyanku-na-kordoni-z-rf-video.htmlРакурс
Підрозділи 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади ДШВ ЗСУ прорвали одну з ділянок російського кордону.
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Про це сьогодні, 23 вересня, повідомило Управління комунікацій Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ, опублікувавши на своїй Фейсбук-сторінці відповідне відео.
Це вже друга успішна операція прориву російського кордону з початку операції на території Курської області рф, — вказано в повідомленні.
На відео показано:
- пророблення проходів в інженерних загородженнях;
- захід десантно-штурмових підрозділів на ворожу територію;
- перші бої в прикордонній смузі, де танкісти ДШВ «розбирають» опорний пункт противника.
Далі буде, — наголосили у ДШВ.