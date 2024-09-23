Россияне ночью и утром 23 сентября совершили 22 обстрела Сумщины

Рашисты продолжают обстреливать Сумщину, фото: Google Maps

https://racurs.ua/n199562-rossiyane-nochu-i-utrom-23-sentyabrya-sovershili-22-obstrela-sumschiny.html

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Російські загарбники вночі та зранку сьогодні, 23 вересня, здійснили 22 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

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Загалом зафіксовано 30 вибухів. Про це повідомляє прес-служба Сумської ОВА.

Обстрілів зазнали: