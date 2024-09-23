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Ракурс
Рашисты продолжают обстреливать Сумщину, фото: Google Maps

Россияне ночью и утром 23 сентября совершили 22 обстрела Сумщины

23 сен 2024, 10:57
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Російські загарбники вночі та зранку сьогодні, 23 вересня, здійснили 22 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.


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Загалом зафіксовано 30 вибухів. Про це повідомляє прес-служба Сумської ОВА.

Обстрілів зазнали:

  • Середино-Будська громада — здійснено атаку FPV дронами (три вибухи);
  • Путивльська громада — зафіксовано пуск КАБ (два вибухи);
  • Білопільська громада — ворог бив з артилерії (п'ять вибухів) та КАБ (один вибух);
  • Краснопільська громада — відбулося скидання ВОГ з БПЛА (шість вибухів), удари КАБ (два вибухи);
  • Хотінська громада — здійснено пуск КАБ (чотири вибухи);
  • Попівська громада — зафіксовано ракетний обстріл (один вибух);
  • Новослобідська громада — здійснено пуск КАБ (два вибухи);
  • Есманьська громада — відбулася атака FPV дроном (один вибух);
  • Юнаківська громада — завдано удару КАБ (один вибух);
  • Верхньосироватська громада — здійснено атаку БПЛА типу «Шахед» (один вибух).

Источник: Ракурс


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