Россияне ночью и утром 23 сентября совершили 22 обстрела Сумщины

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Рашисты продолжают обстреливать Сумщину, фото: Google Maps
Россияне ночью и утром 23 сентября совершили 22 обстрела Сумщиныhttps://racurs.ua/n199562-rossiyane-nochu-i-utrom-23-sentyabrya-sovershili-22-obstrela-sumschiny.htmlРакурс
Російські загарбники вночі та зранку сьогодні, 23 вересня, здійснили 22 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.
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Загалом зафіксовано 30 вибухів. Про це повідомляє прес-служба Сумської ОВА.
Обстрілів зазнали:
- Середино-Будська громада — здійснено атаку FPV дронами (три вибухи);
- Путивльська громада — зафіксовано пуск КАБ (два вибухи);
- Білопільська громада — ворог бив з артилерії (п'ять вибухів) та КАБ (один вибух);
- Краснопільська громада — відбулося скидання ВОГ з БПЛА (шість вибухів), удари КАБ (два вибухи);
- Хотінська громада — здійснено пуск КАБ (чотири вибухи);
- Попівська громада — зафіксовано ракетний обстріл (один вибух);
- Новослобідська громада — здійснено пуск КАБ (два вибухи);
- Есманьська громада — відбулася атака FPV дроном (один вибух);
- Юнаківська громада — завдано удару КАБ (один вибух);
- Верхньосироватська громада — здійснено атаку БПЛА типу «Шахед» (один вибух).
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