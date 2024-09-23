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Качество воздуха в Киеве ухудшилось, фото:

В Киеве снова ухудшилось качество воздуха — КГГА

23 сен 2024, 11:37
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У Києві — тимчасове погіршення стану повітря.


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Про це сьогодні, 23 вересня, повідомляється у Telegram-каналі КМДА.

За інформацією Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА, станом на 8.00 фіксується підвищення концентрації зважених часток (пилу), — вказано в повідомленні. — Ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є пожежі в екосистемі Київської області.

За таких умов киянам рекомендують:

  • утриматися від провітрювання приміщення;
  • закрити вікна;
  • обмежити перебування на вулиці;
  • пити багато води;
  • якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

Источник: Ракурс


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