Якість повітря у Києві погіршилася

https://racurs.ua/ua/n199563-u-kyievi-znovu-pogirshylasya-yakist-povitrya-kmda.html

Ракурс

У Києві — тимчасове погіршення стану повітря.

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Про це сьогодні, 23 вересня, повідомляється у Telegram-каналі КМДА.

За інформацією Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА, станом на 8.00 фіксується підвищення концентрації зважених часток (пилу), — вказано в повідомленні. — Ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є пожежі в екосистемі Київської області.

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