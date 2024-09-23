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Якість повітря у Києві погіршилася
У Києві знову погіршилася якість повітря — КМДАhttps://racurs.ua/ua/n199563-u-kyievi-znovu-pogirshylasya-yakist-povitrya-kmda.htmlРакурс
У Києві — тимчасове погіршення стану повітря.
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Про це сьогодні, 23 вересня, повідомляється у Telegram-каналі КМДА.
За інформацією Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА, станом на 8.00 фіксується підвищення концентрації зважених часток (пилу), — вказано в повідомленні. — Ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є пожежі в екосистемі Київської області.
За таких умов киянам рекомендують:
- утриматися від провітрювання приміщення;
- закрити вікна;
- обмежити перебування на вулиці;
- пити багато води;
- якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.
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