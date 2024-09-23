Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Украинцев на ВОТ хотят окончательно лишить прав, фото: ЦНС

Жителей ВОТ, отказавшихся получать российские паспорта, будут вносить в «реестр иностранцев»

23 сен 2024, 15:01
999

Українців, які проживають на тимчасово окупованих територіях Луганщини, але відмовляються отримати паспорт рф, російські загарбники вноситимуть до реєстру іноземців.


.

Про це сьогодні, 23 вересня, повідомила прес-служба Луганської ОВА.

Із 1 січня 2025 року потрапляння до цього списку призведе до обмеження в одержанні практично усіх виплат, соціальних та адмінпослуг. Як от проведення банківських операцій, реєстрація права власності, оформлення дітей до навчальних закладів. Загарбники упевнені, що такі жорсткі рамки збільшать темпи примусової паспортизації, — зазначають в ОВА.

Крім того, окупаційна адміністрація Сіверськодонецька шукає шляхи узаконення схеми так званої «націоналізації» нерухомого майна жителів міста, які протягом 30 діб з моменту оголошення про «віджим» квартири чи будинку не надали документів, що підтверджують право власності.

Інакше кажучи, не повернулися до Сіверськодонецька, — зазначають в ОВА. — Отримати ключі від замінених замків на дверях загарбники пропонують будь-якій людині, яка має довіреність, оформлену за російським зразком, тобто на території рф. Оригінальність документа навряд чи перевірятимуть.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров