Жителів ТОТ, які відмовляться отримувати російські паспорти, вноситимуть до «реєстру іноземців»

Українців на ТОТ хочуть остаточно позбавити прав, фото: ЦНС

https://racurs.ua/ua/n199570-jyteliv-tot-yaki-vidmovlyatsya-otrymuvaty-rosiyski-pasporty-vnosytymut-do-reiestru-inozemciv.html

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Українців, які проживають на тимчасово окупованих територіях Луганщини, але відмовляються отримати паспорт рф, російські загарбники вноситимуть до реєстру іноземців.

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Про це сьогодні, 23 вересня, повідомила прес-служба Луганської ОВА.

Із 1 січня 2025 року потрапляння до цього списку призведе до обмеження в одержанні практично усіх виплат, соціальних та адмінпослуг. Як от проведення банківських операцій, реєстрація права власності, оформлення дітей до навчальних закладів. Загарбники упевнені, що такі жорсткі рамки збільшать темпи примусової паспортизації, — зазначають в ОВА.

Крім того, окупаційна адміністрація Сіверськодонецька шукає шляхи узаконення схеми так званої «націоналізації» нерухомого майна жителів міста, які протягом 30 діб з моменту оголошення про «віджим» квартири чи будинку не надали документів, що підтверджують право власності.