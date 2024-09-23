Жителів ТОТ, які відмовляться отримувати російські паспорти, вноситимуть до «реєстру іноземців»https://racurs.ua/ua/n199570-jyteliv-tot-yaki-vidmovlyatsya-otrymuvaty-rosiyski-pasporty-vnosytymut-do-reiestru-inozemciv.htmlРакурс
Українців, які проживають на тимчасово окупованих територіях Луганщини, але відмовляються отримати паспорт рф, російські загарбники вноситимуть до реєстру іноземців.
Про це сьогодні, 23 вересня, повідомила прес-служба Луганської ОВА.
Із 1 січня 2025 року потрапляння до цього списку призведе до обмеження в одержанні практично усіх виплат, соціальних та адмінпослуг. Як от проведення банківських операцій, реєстрація права власності, оформлення дітей до навчальних закладів. Загарбники упевнені, що такі жорсткі рамки збільшать темпи примусової паспортизації, — зазначають в ОВА.
Крім того, окупаційна адміністрація Сіверськодонецька шукає шляхи узаконення схеми так званої «націоналізації» нерухомого майна жителів міста, які протягом 30 діб з моменту оголошення про «віджим» квартири чи будинку не надали документів, що підтверджують право власності.
Інакше кажучи, не повернулися до Сіверськодонецька, — зазначають в ОВА. — Отримати ключі від замінених замків на дверях загарбники пропонують будь-якій людині, яка має довіреність, оформлену за російським зразком, тобто на території рф. Оригінальність документа навряд чи перевірятимуть.