Три поджоги авто по заказу рф: подозреваемых поймали в Тернополе и Черкассах

https://racurs.ua/n199581-tri-podjogi-avto-po-zakazu-rf-podozrevaemyh-poymali-v-ternopole-i-cherkassah.html

Ракурс

СБУ та Нацполіція затримали трьох зловмисників, які на замовлення росії підпалювали авто Сил оборони. Їхні «цілі» були автомобілі, що проходили техобслуговування після виконання бойових завдань.

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У Черкасах затримано 18-річного студента, який підпалив військовий позашляховик за допомогою легкозаймистої суміші. Він відправив відеозвіт російському куратору, але «винагороди» не отримав. Йому загрожує до 8 років тюрми.

У Тернополі затримали ще двох зловмисників, які діяли на замовлення російських спецслужб і підпалювали авто. Вони також можуть отримати до 8 років позбавлення волі.

Чергове авто горіло 22 вересня у дворі на проспекті Бажана у Києві.