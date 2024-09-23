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Ракурс
Три підпали на замовлення рф: паліїв зловили у Тернополі та Черкасах

Три підпали авто на замовлення рф: паліїв зловили у Тернополі та Черкасах

23 вер 2024, 20:56
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СБУ та Нацполіція затримали трьох зловмисників, які на замовлення росії підпалювали авто Сил оборони. Їхні «цілі» були автомобілі, що проходили техобслуговування після виконання бойових завдань.


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У Черкасах затримано 18-річного студента, який підпалив військовий позашляховик за допомогою легкозаймистої суміші. Він відправив відеозвіт російському куратору, але «винагороди» не отримав. Йому загрожує до 8 років тюрми.

У Тернополі затримали ще двох зловмисників, які діяли на замовлення російських спецслужб і підпалювали авто. Вони також можуть отримати до 8 років позбавлення волі.

Чергове авто горіло 22 вересня у дворі на проспекті Бажана у Києві.

Джерело: Ракурс


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