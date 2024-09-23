Подозреваемый в стрельбе у гольф-клуба Трампа пообещал вознаграждение тому, кто «завершит его дело»

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Підозрюваний у стрілянині біля гольф-клубу Дональда Трампа Раян Веслі Раут за кілька місяців до інциденту написав листа, адресованого «світу», в якому заявив, що намагався вбити екс-президента, і пообіцяв винагороду тому, хто «завершить його справу».

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Це була спроба вбивства Дональда Трампа, але я вас підвів. Пропоную 150 тис. дол. тому, хто зможе завершити роботу, — написав Раут.

Лист знайшли в коробці, яку правоохоронцям передав свідок стрілянини. У коробці були ще боєприпаси, металева труба та чотири телефони.

Прокурори також повідомили, що в машині Раута виявили написаний від руки список дат у серпні, вересні та жовтні з місцями, де з’являвся або мав з’явитися Трамп. Крім того, вежі фіксували сигнал його телефона не лише біля гольф-клубу, де стався інцидент, а й поблизу резиденції Трампа «Мар-а-Лаго».

Раніше Раут неодноразово критикував Трампа, а на початку повномасштабного вторгнення підтримував Україну і приїжджав до Києва. Однак у 2023 році він повернувся у США та написав книгу «Війна, в якій неможливо перемогти» — про корупцію і комунізм в Україні та про його розчарування в невдячних українцях.