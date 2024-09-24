рф за сутки потеряла 1 тыс. 400 своих военных и 61 артсистему

рф за сутки потеряла 1 тыс. 400 своих военных. Фото:

https://racurs.ua/n199593-rf-za-sutki-poteryala-1-tys-400-svoih-voennyh-i-61-artsistemu.html

Ракурс

Військові втрати росії у війні з Україною перевищили 645 тис. осіб.

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Зокрема, за останню добу українські військові перетворили на «вантаж 200» 1 тис. 400 загарбників. А металобрухтом стали 16 ворожих танків, 40 броньовиків, 61 артсистема, три системи ППО та одну РСЗВ. Також знищено 73 одиниці автомобільної та 10 — спеціальної техніки. Про це 24 вересня повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 24 вересня 2024 року орієнтовно склали:

особового складу — близько 645 тис. 150 (+1 тис. 400) осіб,

танків — 8 тис. 800 (+16) од,

бойових броньованих машин — 17 тис. 292 (+40) од,

артилерійських систем — 18 тис. 475 (+61) од,

РСЗВ — 1 тис. 198 (+1) од,

засоби ППО — 952 (+3) од,

літаків — 369 (+0) од,

гелікоптерів — 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 15 тис. 764 (+65),

крилаті ракети — 2 тис. 595 (+0),

кораблі/катери — 28 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 25 тис. 175 (+73) од,

спеціальна техніка — 3 тис. 155 (+10)

Нагадаємо, Луганський прикордонний загін з бригади «Помста» показав, як влучними скидами з дронів знищує російських загарбників на Бахмутському напрямку.