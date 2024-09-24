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рф за добу втратила 1 тис. 400 своїх військових. Фото:

рф за добу втратила 1 тис. 400 своїх військових та 61 артсистему

24 вер 2024, 11:49
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Військові втрати росії у війні з Україною перевищили 645 тис. осіб.


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Зокрема, за останню добу українські військові перетворили на «вантаж 200» 1 тис. 400 загарбників. А металобрухтом стали 16 ворожих танків, 40 броньовиків, 61 артсистема, три системи ППО та одну РСЗВ. Також знищено 73 одиниці автомобільної та 10 — спеціальної техніки. Про це 24 вересня повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 24 вересня 2024 року орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 645 тис. 150 (+1 тис. 400) осіб,
  • танків — 8 тис. 800 (+16) од,
  • бойових броньованих машин — 17 тис. 292 (+40) од,
  • артилерійських систем — 18 тис. 475 (+61) од,
  • РСЗВ — 1 тис. 198 (+1) од,
  • засоби ППО — 952 (+3) од,
  • літаків — 369 (+0) од,
  • гелікоптерів — 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 15 тис. 764 (+65),
  • крилаті ракети — 2 тис. 595 (+0),
  • кораблі/катери — 28 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 25 тис. 175 (+73) од,
  • спеціальна техніка — 3 тис. 155 (+10)

Нагадаємо, Луганський прикордонний загін з бригади «Помста» показав, як влучними скидами з дронів знищує російських загарбників на Бахмутському напрямку.

Джерело: Ракурс


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