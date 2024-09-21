Ракурсhttps://racurs.ua/
Знищення російських загарбників, скріншот відео
Влучне знищення рашистів бомберами на Бахмутському напрямку показали захисники України (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n199519-vluchne-znyschennya-rashystiv-bomberamy-na-bahmutskomu-napryamku-pokazaly-zahysnyky-ukrayiny-video.htmlРакурс
Захисники України з бригади «Помста» влучними скидами з дронів знищують російських загарбників на Бахмутському напрямку.
.
Відповідне відео сьогодні, 21 вересня, опубліковане у Telegram-каналі Луганського прикордонного загону.
Неймовірну влучність знову демонструють оператори бомберів підрозділу РУБпАК «Фенікс» бригади «Помсти» на Бахмутському напрямку, — наголошується в описі відео.