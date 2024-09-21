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Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

Меткое уничтожение рашистов бомберами на Бахмутском направлении показали защитники Украины (ВИДЕО)

21 сен 2024, 20:09
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Захисники України з бригади «Помста» влучними скидами з дронів знищують російських загарбників на Бахмутському напрямку.


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Відповідне відео сьогодні, 21 вересня, опубліковане у Telegram-каналі Луганського прикордонного загону.

Неймовірну влучність знову демонструють оператори бомберів підрозділу РУБпАК «Фенікс» бригади «Помсти» на Бахмутському напрямку, — наголошується в описі відео.

Источник: Ракурс


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