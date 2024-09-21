Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

https://racurs.ua/n199519-metkoe-unichtojenie-rashistov-bomberami-na-bahmutskom-napravlenii-pokazali-zaschitniki-ukrainy.html

Ракурс

Захисники України з бригади «Помста» влучними скидами з дронів знищують російських загарбників на Бахмутському напрямку.

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Відповідне відео сьогодні, 21 вересня, опубліковане у Telegram-каналі Луганського прикордонного загону.