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Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео
Меткое уничтожение рашистов бомберами на Бахмутском направлении показали защитники Украины (ВИДЕО)https://racurs.ua/n199519-metkoe-unichtojenie-rashistov-bomberami-na-bahmutskom-napravlenii-pokazali-zaschitniki-ukrainy.htmlРакурс
Захисники України з бригади «Помста» влучними скидами з дронів знищують російських загарбників на Бахмутському напрямку.
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Відповідне відео сьогодні, 21 вересня, опубліковане у Telegram-каналі Луганського прикордонного загону.
Неймовірну влучність знову демонструють оператори бомберів підрозділу РУБпАК «Фенікс» бригади «Помсти» на Бахмутському напрямку, — наголошується в описі відео.
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