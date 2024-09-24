Оккупанты разрушили Угледар и наступают на его флангах. Фото:

https://racurs.ua/n199599-okkupanty-razrushili-ugledar-i-nastupaut-na-ego-flangah-cpd.html

Ракурс

Війська російської федерації зруйнували Вугледар на Донеччині та наступають на його флангах.

.

Місто було зручно обороняти, адже воно розташоване на висоті. Однак окупанти змогли його зруйнувати за допомогою керованих авіабомб і в такий спосіб рухатися у фланг. Про це керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко повідомив у Telegram.

На жаль, КАБ і авіація — це єдине, що дозволяє ворожій піхоті рухатися, — йдеться у повідомленні.

Аналітики проекту DeepState водночас поінформовали, що російські війська намагаються оточити Вугледар, а паралельно з цим, вони його просто рівняють його із землею артилерією і КАБАми.

Тримати до останнього — означає ставити руїни вище за ціну наших військових, що є неприпустимим. Про сьогоднішні наслідки потрібно було думати раніше, а тепер вже запізно. Хоча бійці 72-ї бригади не здаються і попри все продовжують виконувати свою роботу, — наголосили в DeepState.

За інформацією видання Forbes, після 20 місяців перебування у Вугледарі 72-га механізована бригада, що обороняє місто, «безумовно, втомилася». Українські військові можуть опинитися в оточенні.

Також зазначається, що дороги та поля навколо Вугледара стали «смертельною пасткою» для загарбників, адже вони заміновані.

Водночас дороги через Водяне, що на північ від Вугледара, «менш небезпечні», тому росіяни там просуваються під прикриттям бойових літаків, які скидають бомби.

Нагадаємо, 20 вересня в оперативному командуванні «Північ» повідомили, що командира 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців, що тримає оборону на Донеччині поблизу Вугледара, Івана Вінніка звільнили з посади. Його призначать на вищу посаду.

Джерело: Forbes