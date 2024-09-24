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Ракурс
В самом пострадавшем подъезде дома в Харькове проживало 82 человека

В самом пострадавшем подъезде дома в Харькове проживало 82 человека (ВИДЕО)

24 сен 2024, 17:07
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У найпостраждалішому підʼїзді будинку у Київському районі проживали 82 людини.


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Зараз намагаємось з усіма ними встановити звʼязок, аби зʼясувати, чи можуть бути люди під завалами, — повідомив міський голова Ігор Терехов.

Росіяни по обіді 24 вересня вдарили кількома керованими авіабомбами по місту. Відомо про трьох загиблих та майже 20 поранених людей станом на 17.00.

Источник: Ракурс


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