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У найпостраждалішому підʼїзді будинку у Київському районі проживали 82 людини
У найпостраждалішому підʼїзді будинку у Харкові проживали 82 людини (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n199607-u-naypostrajdalishomu-pid-yizdi-budynku-u-harkovi-projyvaly-82-ludyny-video.htmlРакурс
У найпостраждалішому підʼїзді будинку у Київському районі проживали 82 людини.
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Зараз намагаємось з усіма ними встановити звʼязок, аби зʼясувати, чи можуть бути люди під завалами, — повідомив міський голова Ігор Терехов.
Росіяни по обіді 24 вересня вдарили кількома керованими авіабомбами по місту. Відомо про трьох загиблих та майже 20 поранених людей станом на 17.00.