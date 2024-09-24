У найпостраждалішому підʼїзді будинку у Київському районі проживали 82 людини

https://racurs.ua/ua/n199607-u-naypostrajdalishomu-pid-yizdi-budynku-u-harkovi-projyvaly-82-ludyny-video.html

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У найпостраждалішому підʼїзді будинку у Київському районі проживали 82 людини.

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Зараз намагаємось з усіма ними встановити звʼязок, аби зʼясувати, чи можуть бути люди під завалами, — повідомив міський голова Ігор Терехов.

Росіяни по обіді 24 вересня вдарили кількома керованими авіабомбами по місту. Відомо про трьох загиблих та майже 20 поранених людей станом на 17.00.