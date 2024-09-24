Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
У найпостраждалішому підʼїзді будинку у Київському районі проживали 82 людини

У найпостраждалішому підʼїзді будинку у Харкові проживали 82 людини (ВІДЕО)

24 вер 2024, 17:07
999

У найпостраждалішому підʼїзді будинку у Київському районі проживали 82 людини.


.

Зараз намагаємось з усіма ними встановити звʼязок, аби зʼясувати, чи можуть бути люди під завалами, — повідомив міський голова Ігор Терехов.

Росіяни по обіді 24 вересня вдарили кількома керованими авіабомбами по місту. Відомо про трьох загиблих та майже 20 поранених людей станом на 17.00.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів