Враг ударил в стык бригад, что повлекло локальный обвал обороны и заход врага в Невское, - DeepState

https://racurs.ua/n199622-vrag-udaril-v-styk-brigad-chto-povleklo-lokalnyy-obval-oborony-i-zahod-vraga-v-nevskoe-deepstate.html

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На жаль, останні дні ворог вдарив у стик бригад, що спричинили локальний обвал оборони та захід ворога у Невське. Про це 25 вересня повідомив паблік про війну DeepState.

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Наразі точно відомо, що основна частина села знаходиться під противником. Чи вдалося йому окупувати все село, аналітики пабліку перевіряють.

В кінці літа росіяни на ділянці відновлювали сили та накопичували особовий склад. У вересні вони побачили ротацію одного з прикомандированих підрозділів на інший та почали натиск, який і завершився тим, що зараз маємо.

Основна проблема Сил оборони тут традиційна — нестача людей та засобів ураження. До них додається і небажання деяких генералів вирівнювати смугу для більш ефективної оборони наявними засобами.

Поповнення чекати нема сенсу, а в однієї з бригад під час рекрутингу було вкрадено 92% рекрутів, — йдеться у повідомленні.

Український військовий кореспондент Богдан Мирошников написав, що навколо Вугледару ситуація погіршилася. 23 вересня було п’ять кілометрів з одного флангу до Богоявленки, і чотири кілометри з іншого, 24 вересня вже менше.

Окупанти вже зайшли в місто, але в даному випадку це нічого не означає, бо у цих умовах серйозних боїв за саме місто можна не очікувати.

Буде потрібно відходити та зберігати життя бійців, а не віддавати на місцях накази штурмувати фланг, де у ворога перевага у вісім разів більша, — пише Мирошников.

Схоже, що все йде до формування наших двох плацдармів на східному березі річки Оскіл — купʼянського та борівського. Замість одного великого. І з потенційним вклиненням ворога на інший берег, що ще більше ускладнить логістику.

Крім того, на річці Жеребець потенційно намічаються великі проблеми.

За словми Мирошникова, угрупування окупантів, яке веде бойові дії на нашій території, вже нараховує 720−730 тис о/с разом з резервами. Ворог може додати ще до 50−70 тис о/с протягом наступних двох місяців у якості резерву та/або основних сил. Тому зараз така ситуація на фронті.

Бо у той час, коли нам потрібно було дзеркально діяти у плані підготовки, у нас не було коштів та допомоги від США.

Те, що Київ почав Курську операцію — це допомогло не впасти Покровську раніше, пише оглядач. Бо перекидання 50 тис о/с резервів у ворога відбулося не на Покровськ, а на Курськ. І цей процес продовжується.