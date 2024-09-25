К антивакцинатору Стахиву пришли с обыском, медиа пишут о его задержании

https://racurs.ua/n199635-k-antivakcinatoru-stahivu-prishli-s-obyskom-media-pishut-o-ego-zaderjanii-foto.html

Ракурс

СБУ, Нацполіція та прокуратура 25 вересня проводять обшуки в Остапа Стахіва — львівського псевдоактивіста, який просуває російські наративи в Україні.

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Стахів відомий своєю дружбою з колаборантом Кирилом Стрємоусовим. Під час війни він організував курси «як відбитися від ТЦК». І полюбляє розповідати, що війна почалася тому, що українців та росіян «стравили».

Раніше Стахів просував антивакцинаторські ідеї під час пандемії коронавірусу.

Zaxid.net повідомив, що Служба безпеки України затримала 39-річного провокатора та антивакцинатора, йому нібито повідомили про підозри у шахрайстві. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Також СБУ провела обшуки у низки соратників Стахіва. Зокрема, у Дмитра Вратіла та Наталії Реган, які допомагали Стахіву виготовляти журналістські посвідчення для продажу, співорганізатора курсів у Києві Жана Новосельцева, в якого також вилучили комп’ютер. Крім цього, обшуки провели у центрі друку «Копібум», що на вулиці Драгоманова у Львові. Саме там Стахів друкував журналістські посвідчення, які отримували учасники псевдокурсів.

Стахіва з 2021 року є фігурантом провадження за статтею про повалення конституційного ладу. Підозру провокатор отримав після організації антивакцинаторських протестів у Києві. У 2023 році Стахів разом з антивакцинатором Олегом Геричем з Київщини почав організовувати платні псевдожурналістські курси. Після закінчення так званого навчання учасники отримували журналістські посвідчення, щоб погрожувати поліції та працівникам ТЦК.

Наприкінці весни 2024 року Стахів припинив співпрацю з Геричем й почав організовувати курси з проросійським блогером Жаном Новосельцевим, який 23 липня отримав підозру у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ. За два роки проведення псевдонавчань Стахів, який не має постійного місця праці, міг заробити сотні тисяч гривень.

У травні 2024 року Стахів намагався поновити реєстрацію своїх псевдомедіа «Галицькі вісті», «Ідея і чин» від ГО «Народне телебачення» та «Правозахисники», від яких він і продавав посвідчення, але Нацрада відмовилася перереєструвати фейкові ЗМІ. Відтак посвідчення, які продавав Стахів, стали недійсними. Після цього він зареєстрував «Львівську професійну спілку журналістів» і почав продавати посвідчення від її імені.

Що відомо про Стахіва

Нагадаємо, що 39-річний провокатор Стахів є уродженцем Ходорова на Львівщині. У 2005 році, коли Стахів навчався у Львівському аграрному університеті, він очолив Жидачівську районну організацію партії «Свобода». Вперше без успіху потрапити до парламенту Стахів намагався 2007 року від «Свободи», але наступного року вийшов з партії й очолив Львівський міський осередок «Української партії». Відтоді він почав проводити різні акції за «права простих людей». У 2010 році в «Українській партії» звинуватили Стахіва в продажі місць у партійних списках й виключили з партії за «шахрайські, авантюристичні дії та привласнення коштів організації та продаж місць в партійному списку».

2011 року Стахів створює «Національний фронт» і розповідає, що боротиметься за «відродження духовної, економічної та політичної потуги України». Наступного року він створює ГО «Ідея нації» й організовує акції, під час однієї з яких тодішній очільник «Правого сектору» на Львівщині Ігор Коцюруба дав йому копняка. У 2016 році невідомі кинули Стахіва у смітник на вулиці Вороного у центрі Львова.

У 2017−2018 роках Стахів читав лекції студентам-медикам в Івано-Франківську, виступав проти забудовників та прокурорів, перекривав дороги. У 2019 році псевдоактивіст знову без успіху намагається потрапити до парламенту.

Проте справжню популярність в Україні Стахів здобуває після початку пандемії коронавірусу у 2020 році. Він заявляє, що хвороба вигадана й закликає не вакцинуватися та не одягати маски. Стахів створив ГО «Права людини», оголосив себе «народним мером Львова» й починає роздавати всім охочим журналістські посвідчення. Саме цей документ він використовує, коли влаштовує провокації у лікарнях, у відділку поліції чи у дитсадку. Також 2020 року Стахів намагався стати мером Львова.

Стахів підтримував хмельницького провокатора та представника ОПЗЖ Віктора Вікарчука, що хотів створити фейкову міську раду. Також його соратницею у боротьбі з вакцинацією стала Олена Фаіст, яка зізнавалася, що отримує гроші за акції з росії. Також Стахів товаришував з херсонським колаборантом Кирилом Стремоусовим й продовжує підтримувати проросійського антивакцинатора з Миколаївщини Олександра Надьожу.

Восени 2021 року Стахіву вдалось організувати в Києві масштабну акцію антивакцинаторів, на яку людей звозили автобусами. Служба безпеки України 16 листопада 2021 року повідомила йому про підозру в поваленні конституційного ладу. Після цього підтримати Стахіва у Львові приїхали Кирило Стремоусов та Олександр Надьожа. Галицький райсуд відправив Стахіва в СІЗО з можливістю сплатити 1 млн грн застави, яку прихильники провокатора зібрали майже через тиждень. Зазначимо, що Стахіва відправили на примусову психіатричну експертизу, але лікарі визнали його психічно здоровим.

Справу Стахіва почали розглядати у квітні 2022 року, але у суді йому досі не оголосили обвинувальний акт. Спочатку справа перебувала у Галицькому райсуді Львова, наразі її розглядає Печерський райсуд Києва.