На «Шляху» в Европу - будут судить мошенников из схемы выезда за границу, которые переодевались в форму ТЦК

https://racurs.ua/n199638-na-shlyahu-v-evropu-budut-sudit-moshennikov-iz-shemy-vyezda-za-granicu-kotorye-pereodevalis.html

Ракурс

На Львівщині за матеріалами Держбюро розслідувань судитимуть шахраїв, які розробили схему наживи на охочих виїхати за кордон.

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Працівники ДБР завершили розслідування щодо організатора та учасників злочинної групи, які обікрали чоловіків, що намагались потрапити до Європи.

Фігуранти пообіцяли двом «клієнтам» внести їх, як волонтерів, до системи «Шлях». Вартість цієї «послуги» вони оцінили у 15 тис. дол.

Насправді зловмисники підробили ці документи і, знаючи, що «клієнти» планують перевезти через кордон великі суми готівки, вирішили нажитись на них ще раз. 28 березня 2024 року під час зустрічі у Львові чоловікам дали підроблені довідки і сказали сідати в машину, яка довезе їх до кордону.

Водій, який не був обізнаний зі злочинними планами, мав довезти чоловіків до визначеного місця в одному з сіл Яворівського району. Там їх вже чекали інші спільники, перевдягнуті у форму працівників ТЦК.

Перевіривши документи, чоловікам повідомили, що їхні довідки підроблені. «ТЦК» пригрозило, що викличе слідчо-оперативну групу, яка доставить їх до військкомату, звідки відправлять у зону бойових дій. Фальшиві «працівники ТЦК» повідомили, що чоловіки зможуть уникнути проблем із законом, якщо заплатять 20 тис. дол.

Після отримання цих грошей фігурантів затримали правоохоронці.