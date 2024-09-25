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Ракурс
Разрушения в Краматорске. Фото: полиция Донбасса

рф обстреляла Краматорск в Донецкой области — есть погибшие и 21 раненый

25 сен 2024, 18:19
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Армія російської федерації 25 вересня завдала ударів по Краматорську.


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Окупанти поцілили в центр міста. Пошкоджено дві багатоповерхівки, крамниці та автомобілі. Станом на 17.00 було відомо про щонайменше одного загиблого та 15 поранених. На місці працюють органи влади і всі відповідальні служби. Про це голова ОВА Вадим Філашкін повідомив у Telegram.

Це — черговий воєнний злочин росіян і чергове сумне нагадування, що абсолютно безпечних місць на Донеччині не залишилось, — наголосив очільник обласної військової адміністрації.

А глава міської військової адміністрації Олександр Гончаренко заявив, кількість загиблих збільшилась до двох людей, а поранених — до 21. Серед поранених дві дитини, чотирьох та 10 років.

Руйнування у Краматорську. Фото: поліція Донеччини

Руйнування у Краматорську. Фото: поліція Донеччини

Руйнування у Краматорську. Фото: поліція Донеччини

Нагадаємо, 24 вересня російські окупанти скинули на житлові райони Харкова вісім авіаційних бомб ФАБ-250. Постраждали 32 осіб, щонайменше троє загинули.

Источник: Ракурс


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