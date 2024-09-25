Разрушения в Краматорске. Фото: полиция Донбасса

https://racurs.ua/n199644-rf-obstrelyala-kramatorsk-v-doneckoy-oblasti-est-pogibshie-i-21-raneny1.html

Ракурс

Армія російської федерації 25 вересня завдала ударів по Краматорську.

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Окупанти поцілили в центр міста. Пошкоджено дві багатоповерхівки, крамниці та автомобілі. Станом на 17.00 було відомо про щонайменше одного загиблого та 15 поранених. На місці працюють органи влади і всі відповідальні служби. Про це голова ОВА Вадим Філашкін повідомив у Telegram.

Це — черговий воєнний злочин росіян і чергове сумне нагадування, що абсолютно безпечних місць на Донеччині не залишилось, — наголосив очільник обласної військової адміністрації.

А глава міської військової адміністрації Олександр Гончаренко заявив, кількість загиблих збільшилась до двох людей, а поранених — до 21. Серед поранених дві дитини, чотирьох та 10 років.

Нагадаємо, 24 вересня російські окупанти скинули на житлові райони Харкова вісім авіаційних бомб ФАБ-250. Постраждали 32 осіб, щонайменше троє загинули.