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На Харків скинули вісім авіабомб
На Харків скинули вісім авіабомб (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n199610-na-harkiv-skynuly-visim-aviabomb-foto.htmlРакурс
Кількість постраждалих внаслідок російського удару 24 вересня по Харкову станом на 18.00 зросла до 32 людей, ще троє людей загинули.
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Під завалами багатоповерхівки може бути одна людина, рятувальні роботи тривають.
Мер міста Ігор Терехов, написав, що, за попередньою інформацією сьогодні ворог випустив по житлових районах Харкова вісім ФАБ-250.
Один з ударів прийшовся по цивільному підприємству харчової промисловості. За попередньою інформацією там троє загиблих. Ще двоє в інших місцях прильотів.
Попередньо під завалами будинку у Київському районі знаходяться двоє людей. Триває пошуково-рятувальна операція. За даними прокуратури, окупанти влучили по багатоповерхівці у Київському районі авіабомбою ФАБ-500 з модулем УМПК.
Наймолодша травмована у Харкові — дівчина 17 років. Найстаршій — 87 років.
Переважна більшість постраждалих у середньому стані. Четверо людей у важкому. Троє людей перебувають в операційних.
Нагадаємо, будинок, по якому прийшовся удар у Киівському районі, вже був обстріляний на початку війни. Його майже відремонтували, вставили усі вікна, утеплили, підготували до опалювального сезону. Ворог вдруге вдарив по ньому КАБом, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.