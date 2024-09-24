На Харків скинули вісім авіабомб

https://racurs.ua/ua/n199610-na-harkiv-skynuly-visim-aviabomb-foto.html

Ракурс

Кількість постраждалих внаслідок російського удару 24 вересня по Харкову станом на 18.00 зросла до 32 людей, ще троє людей загинули.

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Під завалами багатоповерхівки може бути одна людина, рятувальні роботи тривають.

Мер міста Ігор Терехов, написав, що, за попередньою інформацією сьогодні ворог випустив по житлових районах Харкова вісім ФАБ-250.

Один з ударів прийшовся по цивільному підприємству харчової промисловості. За попередньою інформацією там троє загиблих. Ще двоє в інших місцях прильотів.

Попередньо під завалами будинку у Київському районі знаходяться двоє людей. Триває пошуково-рятувальна операція. За даними прокуратури, окупанти влучили по багатоповерхівці у Київському районі авіабомбою ФАБ-500 з модулем УМПК.

Наймолодша травмована у Харкові — дівчина 17 років. Найстаршій — 87 років.