Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Руйнування у Краматорську. Фото: поліція Донеччини

рф обстріляла Краматорськ на Донеччині — є загиблі та 21 поранений

25 вер 2024, 18:19
999

Армія російської федерації 25 вересня завдала ударів по Краматорську.


.

Окупанти поцілили в центр міста. Пошкоджено дві багатоповерхівки, крамниці та автомобілі. Станом на 17.00 було відомо про щонайменше одного загиблого та 15 поранених. На місці працюють органи влади і всі відповідальні служби. Про це голова ОВА Вадим Філашкін повідомив у Telegram.

Це — черговий воєнний злочин росіян і чергове сумне нагадування, що абсолютно безпечних місць на Донеччині не залишилось, — наголосив очільник обласної військової адміністрації.

А глава міської військової адміністрації Олександр Гончаренко заявив, кількість загиблих збільшилась до двох людей, а поранених — до 21. Серед поранених дві дитини, чотирьох та 10 років.

Руйнування у Краматорську. Фото: поліція Донеччини

Руйнування у Краматорську. Фото: поліція Донеччини

Руйнування у Краматорську. Фото: поліція Донеччини

Нагадаємо, 24 вересня російські окупанти скинули на житлові райони Харкова вісім авіаційних бомб ФАБ-250. Постраждали 32 осіб, щонайменше троє загинули.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів